«А ты подготовил домашку?» Туктамышева предстала в образе учительницы

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала поклонников очередным ярким фото. На нём она предстала в образе учительницы.



«А ты подготовил сегодня домашку?» — подписала снимок спортсменка.

Фото доступно на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

В комментариях под фотографией, адресованных фигуристке, отметился журналист Дмитрий Губерниев. Отвечая на вопрос про «домашку», он написал: «Нееет!».



«А надо бы!» — пошутила Лиза.



На чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвёртое место и не смогла обеспечить себе участие в первенстве Европы в Граце (Австрия). На этих соревнованиях она работала в качестве одного из комментаторов Первого канала.