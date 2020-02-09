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«А ты подготовил домашку?» Туктамышева предстала в образе учительницы

«А ты подготовил домашку?» Туктамышева предстала в образе учительницы
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева порадовала поклонников очередным ярким фото. На нём она предстала в образе учительницы.

«А ты подготовил сегодня домашку?» — подписала снимок спортсменка.

Фото доступно на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

В комментариях под фотографией, адресованных фигуристке, отметился журналист Дмитрий Губерниев. Отвечая на вопрос про «домашку», он написал: «Нееет!».

«А надо бы!» — пошутила Лиза.

На чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвёртое место и не смогла обеспечить себе участие в первенстве Европы в Граце (Австрия). На этих соревнованиях она работала в качестве одного из комментаторов Первого канала.

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