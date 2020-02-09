Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне, Якимушкин — третий

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на 9-м этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Дистанцию 15 км уроженец Брянской области прошёл за 33 минуты 10,3 секунды.

Второй результат показал представитель Норвегии Сьюр Рёте, проигравший россиянину менее одной секунды. Третьим стал ещё один лыжник из России — Иван Якимушкин, показавший время 33.20 минут. Его соотечественник Андрей Мельниченко финишировал четвёртым.

Кубок мира. Девятый этап. Фалун (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль, 15 км.



1. Александр Большунов (Россия) — 33.10,3

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — +0,8

3. Иван Якимушкин — +9,7

4. Андрей Мельниченко — +10,5

…

16. Евгений Белов (Россия) – +1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) – +1.04,4

18. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +1.05,9

19. Сергей Устюгов (Россия) – +1.07,4.