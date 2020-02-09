Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 395 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на девятом этапе соревнований в Фалуне (Швеция). Пропускающий этот этап из-за перелома пальца норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо отстаёт от россиянина уже на 395 очков.
Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов, финишировавший в масс-старте 19-м.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт после 23 гонок.
1. Александр Большунов (Россия) — 1617.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222
3. Сергей Устюгов (Россия) – 876.
4. Сьюр Рёте (Норвегия) — 864.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 840.
6. Пол Голдберг (Норвегия) — 682
…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 470
…
12. Андрей Ларьков (Россия) — 392
…
15. Артём Мальцев (Россия) — 357
…
17. Денис Спицов (Россия) — 349
…
22. Иван Якимушкин (Россия) — 270.
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