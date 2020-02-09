Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 395 очков

Российский лыжник Александр Большунов увеличил преимущество в общем зачёте Кубка мира после победы в масс-старте на девятом этапе соревнований в Фалуне (Швеция). Пропускающий этот этап из-за перелома пальца норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо отстаёт от россиянина уже на 395 очков.



Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов, финишировавший в масс-старте 19-м.



Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт после 23 гонок.



1. Александр Большунов (Россия) — 1617.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222

3. Сергей Устюгов (Россия) – 876.

4. Сьюр Рёте (Норвегия) — 864.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 840.

6. Пол Голдберг (Норвегия) — 682

…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 470

…

12. Андрей Ларьков (Россия) — 392

…

15. Артём Мальцев (Россия) — 357

…

17. Денис Спицов (Россия) — 349

…

22. Иван Якимушкин (Россия) — 270.

Норвежский лыжник Клебо сломал палец и сдался. Это его последний шанс победить Россию? История с нелепой травмой выглядит неоднозначно. Неужели норвежец испугался проиграть россиянину Большунову в честной борьбе?