Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией. Она долго скрывала это от тренеров

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова подтвердила слухи о наличии психологического расстройства. Ранее СМИ сообщали, что спортсменка совершила попытку суицида.



«Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих — переломов, травм, у меня была ещё другая болезнь, которая постоянно мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь.



Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала тренеру, Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трёх-четырёх часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне Винер-Усмановой, они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — цитирует Солдатову ТАСС.



Булимия — это расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.



На этой неделе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида.

Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту новость, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.



Сегодня, 9 февраля, Александра должна выступить в гала-представлении, которое завершит этап Гран-при в Москве.