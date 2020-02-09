Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией. Она долго скрывала это от тренеров

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией. Она долго скрывала это от тренеров
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова подтвердила слухи о наличии психологического расстройства. Ранее СМИ сообщали, что спортсменка совершила попытку суицида.

«Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих — переломов, травм, у меня была ещё другая болезнь, которая постоянно мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь.

Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала тренеру, Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трёх-четырёх часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне Винер-Усмановой, они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — цитирует Солдатову ТАСС.

Булимия — это расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

На этой неделе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида.

Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту новость, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.

Сегодня, 9 февраля, Александра должна выступить в гала-представлении, которое завершит этап Гран-при в Москве.

«Жёсткая история» самой красивой гимнастки мира. Что случилось с Сашей Солдатовой
Одна из самых популярных спортсменок России попала в большую беду. Почему?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020