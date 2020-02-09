Гимнастка Солдатова приостановила карьеру из-за булимии

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова заявила о паузе в профессиональных выступлениях из-за психологического расстройства. Ранее спортсменка призналась, что страдает от булимии.



«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок всё опять пошло вниз, и Винер, сказала, что сначала я должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего. Лежала в больнице месяц, постоянно на связи с Ириной Александровной и Анной Вячеславовной.



Эти два с половиной года были очень тяжёлыми, чемпионат Европы 2018 года пропустила из-за перелома, тело стало настолько хрупким, что было страшно. При переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Не представляете, что вижу, когда смотрю на эту медаль. Это было невероятное лето 2018 года, я просто верила в себя, как и мои тренеры.



У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — цитирует Солдатову ТАСС.



На этой неделе глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объявила, что Солдатова не выступит в соревновательной части Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем, а позже появилась информация, что гимнастка госпитализирована после попытки суицида.



Солдатова и её тренер Анна Дьяченко опровергли эту новость, заявив, что врачи просто оказали помощь Александре, порезавшейся при приготовлении завтрака.

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