Непряева заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку с общего старта на 10 км свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 25 минут 4,1 секунды.



Второй стала шведка Эбба Андерсон. Она уступила Йохауг 6,5 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Хейди Венг (+23,8).

Россиянка Наталья Непряева финишировала на шестом месте. Она уступила победительнице 44,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап. Фалун, Швеция

Женщины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.04,1

2. Эбба Андерсон (Швеция) — +6,5

3. Хейди Венг (Норвегия) — +23,8...

6. Наталья Непряева (Россия) — +44,8...

27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.38,7

28. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.40,1...

30. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.44,5...

33. Екатерина Смирнова (Россия) — +1.54,3...

45. Диана Головань (Россия) — +2.30,9.