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Непряева заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

Непряева заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку с общего старта на 10 км свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Она преодолела дистанцию за 25 минут 4,1 секунды.

Второй стала шведка Эбба Андерсон. Она уступила Йохауг 6,5 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Хейди Венг (+23,8).

Россиянка Наталья Непряева финишировала на шестом месте. Она уступила победительнице 44,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап. Фалун, Швеция
Женщины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.04,1
2. Эбба Андерсон (Швеция) — +6,5
3. Хейди Венг (Норвегия) — +23,8...
6. Наталья Непряева (Россия) — +44,8...
27. Анна Нечаевская (Россия) — +1.38,7
28. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.40,1...
30. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.44,5...
33. Екатерина Смирнова (Россия) — +1.54,3...
45. Диана Головань (Россия) — +2.30,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 9, Фалун, Швеция
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
09 февраля 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
25:04.1
2
Эбба Андерсон
Швеция
+6.5
3
Хейди Венг
Норвегия
+23.8
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