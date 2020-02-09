Шубенков: министр спорта слышит легкоатлетов

Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о беседе с новым министром спорта Олегом Матыциным.

После вступления в должность Матыцин прислушался к пожеланиям российских легкоатлетов по разрешению кризиса во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и налаживанию отношений с World Athletics. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

«Сегодня мне удалось немного пообщаться с министром спорта. На мой взгляд, всё прошло неплохо. Самое главное, что Олег Васильевич слышит нас. Это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас министерство спорта. Мы — спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами. Но главное, конечно, сейчас — это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит всё. Нужно его наладить, но тут уже всё зависит от руководителей. Я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».

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