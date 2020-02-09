Шубенков: министр спорта слышит легкоатлетов

Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о беседе с новым министром спорта Олегом Матыциным.
После вступления в должность Матыцин прислушался к пожеланиям российских легкоатлетов по разрешению кризиса во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и налаживанию отношений с World Athletics. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
«Сегодня мне удалось немного пообщаться с министром спорта. На мой взгляд, всё прошло неплохо. Самое главное, что Олег Васильевич слышит нас. Это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас министерство спорта. Мы — спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами. Но главное, конечно, сейчас — это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит всё. Нужно его наладить, но тут уже всё зависит от руководителей. Я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации», — приводит слова Шубенкова РИА «Новости».
- 9 февраля 2020
-
20:12
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:52
-
18:09
-
17:46
-
16:58
-
16:45
-
16:28
-
16:17
-
15:58
-
15:48
-
14:30
-
13:41
-
13:33
-
12:42
-
12:27
-
11:54
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
03:42
-
01:04
-
00:49
-
00:22
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 8 февраля 2020
-
23:44
-
23:23
-
22:56
-
22:36