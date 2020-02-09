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Четвёрка Гайтюкевича выиграла юниорский ЧМ по бобслею

Четвёрка Гайтюкевича выиграла юниорский ЧМ по бобслею
Другие / Прочие виды спорта 0

Экипаж Ростислава Гайтюкевича с разгоняющими Андреем Казанцевым, Владиславом Жаровцевым и Михаилом Мордасовым завоевал золото чемпионата мира среди юниоров по бобслею. Соревнования проходили в Винтерберге (Германия).

В упорной борьбе российские бобслеисты вырвали победу у хозяев трассы, опередив экипаж немца Рихарда Олснера на 7 сотых секунды.

Второй российский пилот Дмитрий Попов с разгоняющими Денисом Коротковым, Дмитрием Захряпиным и Николаем Козловым расположился на пятом месте.

Ранее на турнире Гайтюкевич и Мордасов стали вторыми в соревновании двоек.

Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Винтерберг, Германия
Четвёрки

1. Россия (пилот Ростислав Гайтюкевич) – 1.51,56.
2. Германия (Рихард Олснер) — +0,07.
3. Германия (Яннуш Йонас) — +0,13…
5. Россия (Дмитрий Попов) — +0,28.
15. Россия (Александр Бредихин) — +1,21.
16. Россия (Григорий Волосков) — +1,46.

Российские бобслеисты завоевали два серебра в двойках на ЧМ среди юниоров
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