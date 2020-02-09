Четвёрка Гайтюкевича выиграла юниорский ЧМ по бобслею

Экипаж Ростислава Гайтюкевича с разгоняющими Андреем Казанцевым, Владиславом Жаровцевым и Михаилом Мордасовым завоевал золото чемпионата мира среди юниоров по бобслею. Соревнования проходили в Винтерберге (Германия).



В упорной борьбе российские бобслеисты вырвали победу у хозяев трассы, опередив экипаж немца Рихарда Олснера на 7 сотых секунды.



Второй российский пилот Дмитрий Попов с разгоняющими Денисом Коротковым, Дмитрием Захряпиным и Николаем Козловым расположился на пятом месте.

Ранее на турнире Гайтюкевич и Мордасов стали вторыми в соревновании двоек.

Бобслей. Чемпионат мира среди юниоров. Винтерберг, Германия

Четвёрки

1. Россия (пилот Ростислав Гайтюкевич) – 1.51,56.

2. Германия (Рихард Олснер) — +0,07.

3. Германия (Яннуш Йонас) — +0,13…

5. Россия (Дмитрий Попов) — +0,28.

15. Россия (Александр Бредихин) — +1,21.

16. Россия (Григорий Волосков) — +1,46.