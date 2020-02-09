Ласицкене рассказала, при каком условии у легкоатлетов есть шанс выступить на ОИ-2020

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, что во время турнира «Русская зима» в Москве встретилась с министром спорта РФ Олегом Матыциным и обсудила с ним вопросы деятельности рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. В частности, ответ World Athletics по делу Данила Лысенко необходимо дать до 10 февраля.

«Дело в том, что завтр 10 февраля, и есть кое-какие сроки. Хочется ещё выступить на международной арене, а заседания комиссии ещё не было ни одного. По этому поводу есть вопросы, потому что хочется, чтобы всё как можно быстрее разрешилось, что если уж взялись, то хочется побыстрее каких-то ответов. Министр сказал, что 10 февраля заканчивается ночью, в полночь, так что время ещё есть. Оптимизм и надежда — главные слова последних четырёх лет. Деваться уже некуда, так что надеемся на лучшее», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

Также, по мнению спортсменки, рабочая группа ОКР должна работать и после отчётно-выборной конференции ВФЛА, которая должна пройти 28 февраля в Москве.

«Есть смысл, чтобы группа ОКР работала до конца, до осени, когда пройдёт следующая выборная конференция, чтобы люди из команды господина Шляхтина, которые очень хотят продолжать работать, поняли, что они, к сожалению, не помогают, а только ухудшают ситуацию. Я считаю, что есть смысл, чтобы нас курировали, чтобы у нас был шанс попасть на Олимпиаду. У группы есть обязательства и желание помочь нам, поэтому я сомневаюсь в целесообразности проведения выборов», — сказала Ласицкене.