Ласицкене: кому ещё достались бракованные награды от ВФЛА?

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене выразила недовольство призом, полученным от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за победу на турнире «Русская зима».
Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, второй раз за неделю обновив лучший результат сезона в мире. Мария с третьей попытки взяла высоту 2,05 м — это личный рекорд спортсменки в помещении. Уже в ранге победительницы соревнований Ласицкене трижды прыгала на 2,07, но не сумела преодолеть планку.
«Кому ещё достались бракованные награды от ВФЛА? Турнир уже 29-й – XXIX», — написала Ласицкене в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», опубликовав фотографию приза, на котором выгравирован номер XXVIII.
Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене
Ласицкене согласилась выступить на «Русской зиме» после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которого добивалась Мария. На международных соревнованиях в зимнем сезоне Ласицкене не имеет возможности выступать из-за отсутствия допуска.
- 9 февраля 2020
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