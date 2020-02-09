Ласицкене: кому ещё достались бракованные награды от ВФЛА?

Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене выразила недовольство призом, полученным от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за победу на турнире «Русская зима».



Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, второй раз за неделю обновив лучший результат сезона в мире. Мария с третьей попытки взяла высоту 2,05 м — это личный рекорд спортсменки в помещении. Уже в ранге победительницы соревнований Ласицкене трижды прыгала на 2,07, но не сумела преодолеть планку.



«Кому ещё достались бракованные награды от ВФЛА? Турнир уже 29-й – XXIX», — написала Ласицкене в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», опубликовав фотографию приза, на котором выгравирован номер XXVIII.

Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене

Ласицкене согласилась выступить на «Русской зиме» после отставки руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которого добивалась Мария. На международных соревнованиях в зимнем сезоне Ласицкене не имеет возможности выступать из-за отсутствия допуска.