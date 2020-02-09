Прыгун с шестом Моргунов: хочется догнать Дюплантиса

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов назвал легендой шведа Армана Дюплантиса, который накануне обновил мировой рекорд в помещении — 6,17 метра. В 2018 году Моргунов с прыжком на 6 м уступил Дюплантису в борьбе за победу на чемпионате Европы. Сезон-2019 Моргунов пропустил из-за травмы, а сейчас не имеет допуска на международные старты.

«Дюплантис теперь легенда, теперь все будут стараться хотя бы приблизиться к нему. В 2018 году я был в очень хорошей форме, много объёма набрал соревновательного и тренировочного. Сейчас раза в три меньше этого объёма. Сейчас конкуренцию ему я особо создать не могу, а он еще растёт и растёт.

Мне надо становиться лучшё, впереди ещё очень много работы, чтобы прыгать выше. Но стимул есть — хочется догнать Дюплантиса, хотя бы приблизиться", — приводит слова Моргунова РИА «Новости».

Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении