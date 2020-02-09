Спортивная пара фигуристов Ефимова/Коровин распалась

Российская фигуристка Алиса Ефимова сообщила, что их спортивная пара с Александром Коровиным распалась, но продолжит карьеру и находится в поисках партнёра.

Главное достижение пары Ефимова/Коровин – победа на Универсиаде в Красноярске, также они выиграли финал Кубка России – 2018. На чемпионате России – 2020 пара заняла девятое место.

«Саша, без пафосных фраз, просто, спасибо тебе за то, что ты прошёл со мной этот этап моей жизни. Ни разу не уронил, не подвёл и не предал!

Понимаю, что не всегда легко преодолеть чужое мнение, смириться с неудачами и потерей веры в нашу пару. Но я не хочу остаться «слабым звеном» и поэтому иду дальше. У меня есть время, силы, и я проголодалась по настоящей работе.

Давай будем дальше вспоминать только наши успешные старты, поездки, крутые моменты и суперэмоции! Не прощаемся, и я уверена, что мы ещё не раз встретимся!

Для болельщиков скажу, что тренируюсь, много прыгаю, ищу партнёра, что бы с новой командой стать новой спортсменкой», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алисы Ефимовой.