Медведева на фоне вспышки коронавируса призвала заботиться о своём здоровье

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, призвала внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих на фоне информации о распространении коронавируса.

Спортсменка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в маске в самолете.

«Пожалуйста, надевайте маски в людных местах», — написала Медведева в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Медведева из-за поломанного ботинка не сумела завершить соревнования на чемпионате России – 2020 в Красноярске и не отобралась в сборную России на чемпионаты мира и Европы.

Спортсменка второй сезон тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. В 2019 году Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).