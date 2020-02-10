Медведева на фоне вспышки коронавируса призвала заботиться о своём здоровье

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева, призвала внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих на фоне информации о распространении коронавируса.
Спортсменка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в маске в самолете.
«Пожалуйста, надевайте маски в людных местах», — написала Медведева в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Медведева из-за поломанного ботинка не сумела завершить соревнования на чемпионате России – 2020 в Красноярске и не отобралась в сборную России на чемпионаты мира и Европы.
Спортсменка второй сезон тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. В 2019 году Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
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