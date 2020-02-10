У Ласицкене украли кроссовки в спорткомплексе ЦСКА

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила о пропаже своих кроссовок в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

«Тем, кто забрал мои форсы из раздевалки ЦСКА… Пусть они принесут вам удачу», — написала Ласицкене в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», опубликовав фотографию кроссовок.

Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене

Ранее Мария выразила недовольство призом от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за победу на турнире «Русская зима», получив бракованную награду.

Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, второй раз за неделю обновив лучший результат сезона в мире. Мария с третьей попытки взяла высоту 2,05 м — это личный рекорд спортсменки в помещении.