83-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по зимнему плаванию
На озере Блед в Словении прошёл чемпионат мира по зимнему плаванию. Две золотые медали на этих соревнованиях выиграла 83-летняя жительница Перми Нина Максимова, сообщает «Солевар». Она победила на дистанциях 25 и 50 м. Температура воды в озере, где проходили соревнования, не превышала +1 градуса.
В чемпионате мира по зимнему плаванию участвовали 1042 человека из 36 стран. В Словению прибыли сильнейшие зимние пловцы из России, США, Аргентины, Германии, Монголии, стран Скандинавии, Чехии, ЮАР и других стран мира.
Максимова регулярно занимает призовые места в соревнованиях по плаванию среди ветеранов. Она занимается плаванием с шести лет. За свои достижения получила прозвище Золотая Бабушка.
Читайте также
- 10 февраля 2020
-
09:28
-
09:19
-
09:02
-
03:50
-
01:06
-
00:31
- 9 февраля 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:06
-
21:24
-
21:07
-
20:21
-
20:12
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:52
-
18:09
-
17:46
-
16:58
-
16:45
-
16:28
-
16:17
-
15:58
-
15:48
-
14:30
-
13:41
-
13:33
-
12:42
-
12:27
-
11:54
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:00
Партнерский контент