83-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по зимнему плаванию

На озере Блед в Словении прошёл чемпионат мира по зимнему плаванию. Две золотые медали на этих соревнованиях выиграла 83-летняя жительница Перми Нина Максимова, сообщает «Солевар». Она победила на дистанциях 25 и 50 м. Температура воды в озере, где проходили соревнования, не превышала +1 градуса.

В чемпионате мира по зимнему плаванию участвовали 1042 человека из 36 стран. В Словению прибыли сильнейшие зимние пловцы из России, США, Аргентины, Германии, Монголии, стран Скандинавии, Чехии, ЮАР и других стран мира.

Максимова регулярно занимает призовые места в соревнованиях по плаванию среди ветеранов. Она занимается плаванием с шести лет. За свои достижения получила прозвище Золотая Бабушка.