Крог — о масс-старте в Фалуне: в концовке меня начало тошнить

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира Финн Хоген Крог прокомментировал выступление в масс-старте на 15 км на этапе в Фалуне. Он стартовал под 64-м номером и сумел в итоге занять седьмое место.

«Я очень доволен результатом. Думаю, это максимум, которого я мог добиться, стартовав так далеко. Это была мощная гонка. Я очень устал, выкладывался со старта. Казалось, что я догоняю лидирующую группу, но потом у меня не хватало сил, потому что я так много пропустил. Я чувствовал, что в концовке меня начало тошнить. К счастью, я сумел с этим справиться», — приводит слова Крога NRK.



Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов, опередивший на 0,8 секунды норвежца Сьюра Рёте. Третье место занял россиянин Иван Якимушкин.