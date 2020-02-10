Шведская и норвежская королевские семьи посетят лыжную многодневку «Ски Тур»

Норвежская и шведская королевские семьи посетят многодневку «Ски Тур» 2020, которая пройдёт в Швеции и Норвегии. Король Швеции Карл XVI Густав посетит церемонию открытия, которая состоится в Эстерсунде (Швеция) 15 февраля. На заключительных этапах соревнований 22-23 февраля в Тронхейме (Норвегия) к нему присоединится принцесса Астрид Норвежская. Об этом сообщили в пресс-релизе лыжной ассоциации Швеции.
«Перед «Ски туром» мы получили множество положительных отзывов от других стран. Помимо этого, для нас большая честь приветствовать Карла XVI Густава и принцессу Астрид в Эстерсунде и Тронхейме. Мы знаем, что шведский король – большой фанат лыжного спорта, поэтому его приезд – это хорошая новость», – сказал Ула Стрёмберг, председатель совета директоров «Ски Тур».
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