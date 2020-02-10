Конькобежцы сборной России не смогли вылететь на ЧМ из-за проблем с самолётом

Спринтерская команда сборной России по конькобежному спорту прибудет на чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити (США) на день позже из-за поломки самолёта. В связи с неисправностью воздушного судна рейс перенесли на следующий день. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спринтеры летели прямым рейсом. Самолет сломался, и их рейс перенесли на завтра, с ними всё в порядке – их разместили в отеле. Остальные наши спортсмены прилетели в Солт-Лейк с пересадкой», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Ранее спортсмены завершили выступление на этапе Кубка мира в Калгари (Канада). Российские конькобежцы возвращались в Солт-Лейк-Сити, где ранее проводили сбор, чтобы выступить на чемпионате мира, который стартует 13 февраля.