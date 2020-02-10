Большунов: спасибо, Фалун

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Спасибо, Фалун», — написал лыжник.
Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова.
8 февраля Александр завоевал бронзу в спринте классическим стилем. Победу одержал норвежец Пол Голдберг, вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес.
9 февраля Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем. Второй результат продемонстрировал представитель Норвегии Сьюр Рёте, проигравший россиянину менее одной секунды. Третьим стал ещё один лыжник из России — Иван Якимушкин.
Большунов является лидером общего зачёте Кубка мира. Он опережает ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо — на 425 очков.
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