Большунов: спасибо, Фалун

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Спасибо, Фалун», — написал лыжник.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова.

8 февраля Александр завоевал бронзу в спринте классическим стилем. Победу одержал норвежец Пол Голдберг, вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес.



9 февраля Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем. Второй результат продемонстрировал представитель Норвегии Сьюр Рёте, проигравший россиянину менее одной секунды. Третьим стал ещё один лыжник из России — Иван Якимушкин.

Большунов является лидером общего зачёте Кубка мира. Он опережает ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо — на 425 очков.

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