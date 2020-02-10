Бывший игрок НФЛ стал обладателем «Оскара»
Бывший игрок НФЛ Мэттью Черри стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину Hair Love, сообщает Reuters. 38-летний спортсмен после завершения карьеры в 2008 году стал работать режиссёром. Сначала он снимал музыкальные клипы, а в 2012-м выпустил первый фильм — The Last Fall.
Черри написал сценарий Hair Love об отце-афроамериканце, который впервые пытается сделать причёску дочери. Мэттью также работал над продюсированием и помогал режиссёру мультфильма. Средства для съёмок семиминутного анимационного фильма были получены благодаря краудфандинговой платформе.
Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.
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