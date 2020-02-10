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Объявлен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на «Ски Тур»

Объявлен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на «Ски Тур»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля, сообщается на странице команды в «Инстаграме».

В заявку мужской команды вошли: Калле Хальфварссон, Йенс Бурман, Мартин Бергстрём, Юхан Хегстрём, Теодор Петерсон, Даниэль Рикардссон, Маркус Рус, Оскар Свенссон, Виктор Торн, Карл Йохан Вестберг.

В состав женской сборной включены: Эбба Андерссон, Анна Дювик, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Моа Моландер Кристиансен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Линн Сёмскар.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. Лучший из шведов, Калле Хальфварссон, занимает 14-е место. У женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг, шведка Йонна Сундлинг — 10-я.

Этапы «Ски Тура» пройдут в Швеции и Норвегии.

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