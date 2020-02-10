Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись с исторической речью Кубертена

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне манускрипт Пьера де Кубертена. На 14 страницах рукописного документа изложена речь, которую Кубертен произнёс, впервые представляя свою идею о возрождении Олимпийских игр в современном мире. Выступление состоялось 25 ноября 1892 года в Париже.

Спустя два года после речи 29-летнего Кубертена было принято официальное решение о возрождении Олимпийских игр.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах так прокомментировал поступок Усманова: «Этот дар означает куда больше, чем просто передача рукописи Олимпийскому музею. Это уникальное событие стало возможным благодаря вашей щедрости, и оно напоминает нам о том, что миссия Олимпийских игр состоит в том, чтобы объединить страны в мирном соревновании. Именно благодаря вашей щедрости мы прикоснулись к нашей истории и смогли ощутить прямую связь с нашим отцом-основателем».

В свою очередь Алишер Усманов отметил: «Эта рукопись – манифест современных Олимпийских игр. Пьер де Кубертен мечтал о мире, объединённом спортом, о мире, в котором не было бы места конфликтам и войнам. Я считаю, что единственным местом хранения бесценной рукописи может быть только Олимпийский музей».