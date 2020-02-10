Турсынбаева рассказала о соперничестве с Косторной, Щербаковой и Трусовой

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая занимается под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристками.

«Саша Трусова, Аня Щербакова и Алёна Косторная являются моими соперницами? Они мировые рекордсмены и спортсмены, которые делают невероятные вещи. Многие фигуристки хотят догнать их. Для меня они также считаются соперниками, мы ведь соревнуемся.

Я не могу сказать, что мы такие друзья, которые каждый день вместе ходят в кино. Но все хорошо общаются друг с другом. У нас есть свои шутки, никто не молчит, никто никому не ломает коньки. Тут каждый занимается своим делом", — заявила Турсынбаева в интервью QAZSPORT.

Турсынбаева тренируется у Тутберидзе с 2018 года. Элизабет — первая в истории фигуристка, исполнившая четверной прыжок на официальных соревнованиях.