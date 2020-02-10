Фигурист Смолкин, выступающий в паре с дочерью Тутберидзе, рассказал о тренировках в США

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, объяснил, почему дуэт решил тренироваться в США под руководством Игоря Шпильбанда.
«Вариантов было немного. Диана подумала об Игоре Шпильбанде. И я с удовольствием эту идею поддержал, потому что он — один из лучших специалистов в истории танцев на льду. Поехали за океан и доверились ему полностью. Каждый день мы понимаем, что это было не зря. Он знает, как с нами работать и в каком русле нам развиваться.
Переезд дался достаточно просто. Этери Георгиевна полетела с нами и помогла обустроиться. Нам было комфортно начиная уже со второго дня пребывания в США.
В чём принципиальная разница между жизнью в США и России? Наверное, в том, что люди улыбаются каждые две минуты. Поначалу это было достаточно непривычно. Но затем ты привыкаешь и тоже начинаешь улыбаться всем подряд.
А если говорить о тренировочном процессе, тут разница почти во всём. Совершенно другой подход, по-другому работает система. Не то что лучше или хуже. Просто по-другому», — цитирует Смолкина Sport24.
Диана Дэвис — дочь известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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