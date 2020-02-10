Кабалоев и Лабазанов вышли в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме (Италия), стали известны первые финалисты.

В весовой категории до 55 кг Виталий Кабалоев в полуфинальной схватке поборол Нугзара Цурцумию из Грузии, выиграв схватку со счётом 5:2. В финале Кабалоев встретится с Эдмондом Назаряном из Болгарии.

В весе до 63 кг Ибрагим Лабазанов в полуфинале был сильнее румына Михая Михута – 5:1. За титул Лабазанов сразится с белорусом Максимом Неходой.

В категории до 87 кг Александр Комаров в полуфинале уступил Семёну Новикову из Украины со счётом 3:6 и поборется за бронзу чемпионата Европы.

Российские борцы Ислам Опиев (до 77 кг) и Зураби Гедехаури (130 кг) досрочно лишились шансов на золотые медали. Опиев в борьбе за выход в полуфинал уступил будущему финалисту — венгру Золтану Леваи (1:8). Гедехаури проиграл в 1/8 финала румыну Алину Алексусу Чиурариу (0:4).