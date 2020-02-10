Кабалоев и Лабазанов вышли в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме (Италия), стали известны первые финалисты.
В весовой категории до 55 кг Виталий Кабалоев в полуфинальной схватке поборол Нугзара Цурцумию из Грузии, выиграв схватку со счётом 5:2. В финале Кабалоев встретится с Эдмондом Назаряном из Болгарии.
В весе до 63 кг Ибрагим Лабазанов в полуфинале был сильнее румына Михая Михута – 5:1. За титул Лабазанов сразится с белорусом Максимом Неходой.
В категории до 87 кг Александр Комаров в полуфинале уступил Семёну Новикову из Украины со счётом 3:6 и поборется за бронзу чемпионата Европы.
Российские борцы Ислам Опиев (до 77 кг) и Зураби Гедехаури (130 кг) досрочно лишились шансов на золотые медали. Опиев в борьбе за выход в полуфинал уступил будущему финалисту — венгру Золтану Леваи (1:8). Гедехаури проиграл в 1/8 финала румыну Алину Алексусу Чиурариу (0:4).
- 10 февраля 2020
-
21:38
-
21:29
-
20:49
-
19:56
-
18:55
-
18:41
-
17:28
-
17:24
-
16:28
-
16:14
-
15:33
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:14
-
12:33
-
12:17
-
11:33
-
10:57
-
10:47
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:02
-
03:50
-
01:06
-
00:31
- 9 февраля 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:06
-
21:24
-
21:07
-
20:21
-
20:12