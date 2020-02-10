Глава Федерации водного поло России Власенко намерен переизбираться в бюро LEN

Президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексей Власенко заявил, что собирается принять участие в предстоящих выборах в бюро Европейской лиги плавания (LEN).
Заседание бюро LEN пройдёт перед чемпионатом Европы по водным видам спорта в Будапеште 10 мая 2020 года.
«Моя кандидатура уже одобрена. Буду выдвигаться на перевыборы. Плюс мы намерены сохранить места в технических комитетах по своим видам спорта: Ольга Брусникина — в синхронном плавании, Светлана Моисеева — в прыжках в воду, в водном поло тоже хотим сохранить свои позиции и даже упрочить, повысить наш статус в этих комитетах», — цитирует Власенко РИА «Новости».
55-летний Власенко был избран в бюро LEN в июне 2018 года.
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