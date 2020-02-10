«Накатила для смелости шампанского и пошла». Волосожар — про начало отношений с Траньковым

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как начинались её отношения с Максимом Траньковым.

«Никогда не была сторонницей того, чтобы смешивать в паре личные и рабочие отношения, но по жизни у меня всё всегда получалось наоборот. Более того, инициатором оказалась как раз я — гораздо раньше, чем он, поняла, что это возможно. Поначалу это мне страшно мешало, поскольку ни о чём другом я уже не могла думать. В какой-то момент собралась с духом и решила, что больше не буду откладывать, а немедленно пойду к Максиму и поставлю вопрос ребром: либо да, либо нет. Накатила для смелости шампанского и пошла выяснять отношения.

До этого между нами была хоть какая-то субординация, да и после тренировок мы расходились в разные стороны. А здесь всё свалилось в одну кучу: работа, отношения, обиды, ссоры… Когда возникают личные отношения, невольно начинаешь воспринимать партнёра как свою собственность: можешь и лишнего наговорить, и дать волю эмоциям. А что такое скандал на тренировке? Это прежде всего потерянное время.

Перед родами я чуть ли не до последнего дня вела очень активный образ жизни, постоянно приходила вместе с Максом на «Ледниковый период», где он тогда выступал. Когда была уже на восьмом месяце, в Москву на какие-то соревнования приезжал Стефан Ламбьель, и мы с ним вовсю катались в паре», — цитирует Волосожар «RT на русском».