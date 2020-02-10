Дочь Тутберидзе рассказала, с кем дружит в группе своей мамы

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, рассказала, с кем наиболее дружна из группы спортсменов, тренирующихся под руководством её мамы.
«Да практически со всеми девочками поддерживаю отношения. Хорошо общаюсь с Алиной Загитовой, мы с ней дружим уже давно», — приводит слова Дэвис Sport24.
С этого сезона Дэвис и Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.
«Как проводим время вне льда в США? У нас очень дружный коллектив, и со всеми мы общаемся очень хорошо. Мама приезжает не очень часто, но старается. Приезжала на мой день рождения и на Новый год», — сказала Диана.
На первенстве России среди юниоров Дэвис и Смолкин заняли третье место и вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира.
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