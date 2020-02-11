Легков: раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем Кубка мира

Чемпион Олимпийских игр – 2014 в Сочи Александр Легков считает, что россиянина Александра Большунова более чем за месяц до окончания Кубка мира рано объявлять победителем соревнований.

Отрыв Большунова от ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, после этапа Кубка мира в Фалуне увеличился до 425 очков.

«Шансы на успех у Александра повышаются, но я всё равно хочу дождаться конца сезона, раньше времени не стоит объявлять его победителем. Но очевидно, что всё к этому идет. Есть все предпосылки к тому, что впервые с советских времен наш лыжник завоюет «Большой хрустальный глобус». Но борьба продолжается, впереди гонки, и нужно посмотреть, сколько в оставшихся этапах Кубка мира разыгрывается очков. И тогда уже поймём, сколько Александру Большунову нужно выиграть этапов, чтобы стать недосягаемым», — приводят слова Легкова «Известия».