«Держу кулаки за Большунова». Олимпийский чемпион — о шансах россиянина завоевать КМ

Чемпион Олимпиады-1988 в Калгари Михаил Девятьяров считает, что России рано или поздно должен был появиться лыжник, способный выиграть Кубок мира в общем зачёте.

В СССР «Большой хрустальный глобус» дважды выигрывал Александр Завьялов (1981 и 1983 годы), в 1991 году обладателем Кубка мира в общем зачёте стал Владимир Смирнов. Сейчас, более чем за месяц до окончания соревнований, Александр Большунов опережает норвежца Йоханнеса Клебо на 425 очков.

«В такой огромной стране, как Россия, с большой любовью народа к лыжным гонкам и давними традициями в этом виде спорта не могло не найтись спортсмена, способного повторить успехи Завьялова и Смирнова. Поэтому рано или поздно должен был появиться парень вроде Большунова, который возьмёт «Большой хрустальный глобус». Держу кулаки за Александра и желаю ему не упустить этот шанс. А затем продолжить успехи на чемпионате мира и Олимпиаде-2022 в Пекине.

Надо сделать всё, чтобы и Большунов, и другие лыжники попали в Пекин. Будет крайне несправедливо, если они лишатся этой Олимпиады, будучи на таком пике, как сейчас у Александра. Мы уже проходили это в Пхёнчхане, куда без объяснения причин не пустили Сергея Устюгова, на тот момент лучшего лыжника. Да, хорошо, что в итоге молодёжь во главе с Большуновым подменила лидеров и блестяще выступила. Но за Сергея Устюгова всё равно до сих пор обидно. Не хочется, чтобы история повторилась уже в отношении Александра Большунова», — приводят слова Девятьярова «Известия».