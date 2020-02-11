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Бородавко: падение Большунова? Саша просто немножко присел без потери времени

Бородавко: падение Большунова? Саша просто немножко присел без потери времени
Другие / Лыжный спорт 0

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал падение спортсмена в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Напомним, примерно в середине пятнадцатикилометровой гонки уроженец Брянской области упал в результате борьбы с норвежцем Сьюром Рёте. Но россиянин быстро встал на ноги и побежал дальше, не дав многочисленным конкурентам шансов на отрыв.

«Не стал бы преувеличивать риски от того падения. Это и падением трудно назвать. Просто Саша немножко присел без потери времени. Может быть, проиграл две-три секунды, но для него это не было ударом.

Он в тот момент шёл третьим, а после падения оказался шестым. Это не слишком большая потеря позиций. Времени отыграть их было достаточно. И Большунов в полной мере использовал свои возможности", — цитируют Бородавко «Известия».

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