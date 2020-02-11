Бородавко: падение Большунова? Саша просто немножко присел без потери времени

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал падение спортсмена в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Напомним, примерно в середине пятнадцатикилометровой гонки уроженец Брянской области упал в результате борьбы с норвежцем Сьюром Рёте. Но россиянин быстро встал на ноги и побежал дальше, не дав многочисленным конкурентам шансов на отрыв.
«Не стал бы преувеличивать риски от того падения. Это и падением трудно назвать. Просто Саша немножко присел без потери времени. Может быть, проиграл две-три секунды, но для него это не было ударом.
Он в тот момент шёл третьим, а после падения оказался шестым. Это не слишком большая потеря позиций. Времени отыграть их было достаточно. И Большунов в полной мере использовал свои возможности", — цитируют Бородавко «Известия».
- 11 февраля 2020
-
00:47
-
00:44
-
00:32
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:04
-
22:36
-
21:38
-
21:29
-
20:49
-
19:56
-
18:55
-
18:41
-
17:28
-
17:24
-
16:28
-
16:14
-
15:33
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:14
-
12:33
-
12:17
-
11:33
-
10:57
-
10:47
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:02
-
03:50
-
01:06
-
00:31
- 9 февраля 2020
-
23:54