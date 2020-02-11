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Глава ФИДЕ Дворкович назвал фаворитов турнира претендентов

Глава ФИДЕ Дворкович назвал фаворитов турнира претендентов
Другие / Шахматы 0

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович очертил круг фаворитов мужского турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

«Объективно по рейтингу и результатам последних месяцев на турнире претендентов будет четыре фаворита: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Александр Грищук и Ян Непомнящий. Но это не значит, что другие участники не могут выстрелить и одержать итоговую победу. Всё зависит от формы в конкретный момент. Например, на турнире в Гибралтаре я видел уровень игры Ван Хао. Он в очень хорошей форме. Или какую потрясающую игру показал Каруана на супертурнире в Вейк-ан-Зее, обойдя Магнуса Карлсена», — приводят слова Дворковича «Известия».

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