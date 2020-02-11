Плющенко вспомнил о победе на ОИ-2014 в Сочи
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко вспомнил о победе в командных соревнованиях на Олимпиаде-2014 в Сочи, опубликовав пост на своей странице в «Инстаграме». Для Плющенко это выступление стало последним в карьере.
«6 лет назад! Сочи-2014! Командные соревнования, моё последнее выступление», – написал Плющенко.
Пост доступен в официальном «инстаграме» Евгения Плющенко.
37-летний Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и 10-кратным чемпионом России. Фигурист получил звание заслуженного мастера спорта России. Плющенко официально заявил о завершении карьеры в марте 2017 года.
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