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Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»

Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов.

В заявку женской сборной включены Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Анна Нечаевская, Алия Иксанова.

15 февраляя в Эстерсунде пройдут индивидуальные гонки на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем.

Норвежка Терезе Йохауг лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт второй. У мужчин лидирует россиянин Александр Большунов.

Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»
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