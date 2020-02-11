Шведский бегун об отстранении: говорят, это допинг, но я просто съел таблетку от простуды

Чемпион Европы 2019 года по кроссу, шведский легкоатлет Робел Фсиха прокомментировал информацию о своём отстранении в связи с положительным допинг-тестом. Положительной оказалась допинг-проба, взятая у 23-летнего спортсмена 25 ноября 2019 года.

«Мне очень жаль, что так случилось, но я ничего не знаю. Говорят, что это допинг, но я просто съел таблетку от простуды. Просто так я бы ничего не применял. Очень грустно, что меня отстранили. Я допинг не принимал», — приводит слова Фсихи Expressen.

Это второй за последний месяц случай обнаружения допинга у шведского спортсмена. Ранее положительной оказалась допинг-проба бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона. Шведка заявила, что приняла препарат по ошибке, так как кто-то подмешал его в её спортивный напиток.

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