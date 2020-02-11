Мужская сборная России победила на старте чемпионата Европы по бадминтону
Мужская сборная России в стартовом матче чемпионата Европы по бадминтону в Льевене (Франция) разгромила команду Австрии со счётом 5-0. Очки российской команде принесли Владимир Мальков, Сергей Сирант и Георгий Карпов (одиночный разряд), Никита Хакимов/Владимир Иванов, Иван Созонов/Родион Алимов (парный).
«Сегодня первый день, довольно сложный. Так как по расписанию мы играли очень рано, а вчера был день приезда и очень поздняя тренировка. Думаю, этим и обусловлен немного медленный вход в игру. В целом же настрой у команды хороший, и мы все хотим показать максимальный результат!» — приводит слова Малькова пресс-служба НФБР.
На групповом этапе мужской команде России также предстоят встречи со сборными Ирландии и Польши.
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
15:04
-
15:00
-
14:23
-
13:27
-
12:18
-
12:10
-
11:56
-
11:39
-
11:23
-
10:49
-
10:23
-
09:51
-
09:28
-
00:47
-
00:44
-
00:32
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:04
-
22:36
-
21:38
-
21:29
-
20:49
-
19:56
-
18:55
-
18:41
-
17:28
-
17:24
-
16:28
-
16:14
-
15:33
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:14
Партнерский контент