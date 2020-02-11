Мужская сборная России победила на старте чемпионата Европы по бадминтону

Мужская сборная России в стартовом матче чемпионата Европы по бадминтону в Льевене (Франция) разгромила команду Австрии со счётом 5-0. Очки российской команде принесли Владимир Мальков, Сергей Сирант и Георгий Карпов (одиночный разряд), Никита Хакимов/Владимир Иванов, Иван Созонов/Родион Алимов (парный).



«Сегодня первый день, довольно сложный. Так как по расписанию мы играли очень рано, а вчера был день приезда и очень поздняя тренировка. Думаю, этим и обусловлен немного медленный вход в игру. В целом же настрой у команды хороший, и мы все хотим показать максимальный результат!» — приводит слова Малькова пресс-служба НФБР.



На групповом этапе мужской команде России также предстоят встречи со сборными Ирландии и Польши.