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Мужская сборная России победила на старте чемпионата Европы по бадминтону

Мужская сборная России победила на старте чемпионата Европы по бадминтону
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России в стартовом матче чемпионата Европы по бадминтону в Льевене (Франция) разгромила команду Австрии со счётом 5-0. Очки российской команде принесли Владимир Мальков, Сергей Сирант и Георгий Карпов (одиночный разряд), Никита Хакимов/Владимир Иванов, Иван Созонов/Родион Алимов (парный).

«Сегодня первый день, довольно сложный. Так как по расписанию мы играли очень рано, а вчера был день приезда и очень поздняя тренировка. Думаю, этим и обусловлен немного медленный вход в игру. В целом же настрой у команды хороший, и мы все хотим показать максимальный результат!» — приводит слова Малькова пресс-служба НФБР.

На групповом этапе мужской команде России также предстоят встречи со сборными Ирландии и Польши.

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