Константинова, работавшая с тренером Чеботарёвой, провела занятие в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова возобновила активные тренировки и провела первое занятие после длительной паузы в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Ранее фигуристка призналась, что пауза в тренировках была вынужденной. Однако не сообщала об уходе из группы Валентины Чеботарёвой, под руководством которой занималась ранее, к другому специалисту.
В последний раз 19-летняя спортсменка принимала участие в соревнованиях на чемпионате России в конце декабря 2019 года. На турнире в Красноярске под руководством Чеботарёвой она заняла 13-е место.
Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.
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