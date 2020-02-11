Константинова, работавшая с тренером Чеботарёвой, провела занятие в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова возобновила активные тренировки и провела первое занятие после длительной паузы в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Ранее фигуристка призналась, что пауза в тренировках была вынужденной. Однако не сообщала об уходе из группы Валентины Чеботарёвой, под руководством которой занималась ранее, к другому специалисту.

В последний раз 19-летняя спортсменка принимала участие в соревнованиях на чемпионате России в конце декабря 2019 года. На турнире в Красноярске под руководством Чеботарёвой она заняла 13-е место.



Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.