Украина совместно с Беларусью может провести Олимпийские игры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин изучает возможность провести совместно с Беларусью Олимпийские игры.
«Идея заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнёрам, если инициатива в ближайшее время может быть реализована.
Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — приводит слова Гончарука «РБК-Украина».
Гончарук поручил изучить опыт Беларуси в проведении II Европейских игр и опыт европейских стран — в организации Олимпиады, а также выработать чёткий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным МОК.
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