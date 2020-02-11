Российские ватерполисты узнали соперников в квалификации Олимпийских игр — 2020

Мужская сборная России по водному поло на групповом этапе отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года сыграет с командами Хорватии и Нидерландов. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
Жеребьёвка состоялась сегодня, 11 февраля, в Лозанне (Швейцария).
В группе В выступят сборные Хорватии, Нидерландов, России, Германии и Аргентины. Ещё одна команда группы, которая представляет Азию, определится позже.
В группе А сыграют Грузия, Канада, Бразилия, Черногория, Греция и команда из Азии.
Квалификационный турнир состоится в Роттердаме (Нидерланды) с 22 по 29 марта.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) признала россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко лучшими спортсменками 2019 года в синхронном плавании.
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