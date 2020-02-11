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Российские ватерполисты узнали соперников в квалификации Олимпийских игр — 2020

Российские ватерполисты узнали соперников в квалификации Олимпийских игр — 2020
Другие / Водные виды спорта 0

Мужская сборная России по водному поло на групповом этапе отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года сыграет с командами Хорватии и Нидерландов. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Жеребьёвка состоялась сегодня, 11 февраля, в Лозанне (Швейцария).

В группе В выступят сборные Хорватии, Нидерландов, России, Германии и Аргентины. Ещё одна команда группы, которая представляет Азию, определится позже.

В группе А сыграют Грузия, Канада, Бразилия, Черногория, Греция и команда из Азии.

Квалификационный турнир состоится в Роттердаме (Нидерланды) с 22 по 29 марта.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) признала россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко лучшими спортсменками 2019 года в синхронном плавании.

Российские ватерполисты стали восьмыми на чемпионате Европы
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