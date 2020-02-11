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«Он мучился весь год». Мишин рассказал подробности о травме фигуриста Лазукина

«Он мучился весь год». Мишин рассказал подробности о травме фигуриста Лазукина
Другие / Фигурное катание 0

Прославленный тренер Алексей Мишин, который работает с фигуристом Андреем Лазукиным, рассказал, что его подопечный целый год страдал от разрыва связки коленного сустава. Спортсмен пытался лечить травму, однако на чемпионате России повреждение снова дало о себе знать.

«Сейчас он уже два месяца не катается, находится в Москве на консилиуме врачей, которые решат, надо делать операцию или возможно консервативное лечение. У него разрыв связки правого коленного сустава, он мучился весь год», — приводит слова Мишина АБН.

Также специалист опроверг предположения болельщиков о расставании фигуриста с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

«Никаких изменений в их взаимоотношениях я лично не заметил», — ответил Мишин на соответствующий вопрос.

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