«Он мучился весь год». Мишин рассказал подробности о травме фигуриста Лазукина

Прославленный тренер Алексей Мишин, который работает с фигуристом Андреем Лазукиным, рассказал, что его подопечный целый год страдал от разрыва связки коленного сустава. Спортсмен пытался лечить травму, однако на чемпионате России повреждение снова дало о себе знать.

«Сейчас он уже два месяца не катается, находится в Москве на консилиуме врачей, которые решат, надо делать операцию или возможно консервативное лечение. У него разрыв связки правого коленного сустава, он мучился весь год», — приводит слова Мишина АБН.



Также специалист опроверг предположения болельщиков о расставании фигуриста с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.



«Никаких изменений в их взаимоотношениях я лично не заметил», — ответил Мишин на соответствующий вопрос.