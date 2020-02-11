Ласицкене: участие в Олимпиаде? Никто не хочет сидеть как на иголках до последнего дня

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не скрывает, что надеется выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Я для себя не отвожу никакого времени и не ставлю себя ни в какие временные рамки. Я тренируюсь, выступаю на соревнованиях, общаюсь с комиссией спортсменов по поводу восстановления нашей федерации. И сейчас мы делаем всё, что мы можем. Я не ограничиваю себя в рамках, день за днём мы что-то делаем, к чему-то идём, и я надеюсь на результат.

Участие в Олимпиаде? Мне кажется, что там до последнего дня можно надеяться, но не хочется (с улыбкой). Никому ведь не хочется сидеть как на иголках до последнего дня. Хочется спокойно войти в летний сезон и проходить все этапы «Бриллиантовой лиги», коммерческие старты и старты в России, чередовать их. Полноценно тренироваться и проходить полноценную подготовку к Олимпийским играм.

Даже то, что я пропускаю зимний сезон на международной арене, уже нехорошо. Потому что мне очень хочется прыгать вместе с девушками. Хочется, чтобы отстранение россиян от участия в международных соревнованиях как можно быстрее закончилось. Поэтому мы и говорим, и действуем. Рабочая группа создана, надо скорее собираться, работать, действовать и прикладывать все усилия. Надежда у нас всегда была и будет», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».