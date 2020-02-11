Борец Кабалоев завоевал серебро и принёс сборной России первую награду на ЧЕ

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев стал серебряным призёром чемпионата Европы. Турнир проходит в Риме.
Кабалоев выступает в весовой категории до 55 кг. В финале он проиграл болгарину Эдмонду Армену Назаряну со счётом 3:7.
Бронзовые медали завоевали представитель Грузии Нугзар Цурцумия и Эльданиз Азизли из Азербайджана.
Кабалоев — трёхкратный чемпион России. В прошлом году он выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 55 кг. На прошлогоднем турнире в Бухаресте (Румыния) сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых наград.
Соревнования по греко-римской борьбе продлятся до 12 февраля. Затем состоится турнир по вольной борьбе.
Чемпионат Европы в Риме завершится 16 февраля.
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