Борец Кабалоев завоевал серебро и принёс сборной России первую награду на ЧЕ

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев стал серебряным призёром чемпионата Европы. Турнир проходит в Риме.

Кабалоев выступает в весовой категории до 55 кг. В финале он проиграл болгарину Эдмонду Армену Назаряну со счётом 3:7.

Бронзовые медали завоевали представитель Грузии Нугзар Цурцумия и Эльданиз Азизли из Азербайджана.

Кабалоев — трёхкратный чемпион России. В прошлом году он выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 55 кг. На прошлогоднем турнире в Бухаресте (Румыния) сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых наград.

Соревнования по греко-римской борьбе продлятся до 12 февраля. Затем состоится турнир по вольной борьбе.

Чемпионат Европы в Риме завершится 16 февраля.