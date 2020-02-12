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Олимпийский чемпион Уиггинс обматерил Диснейленд и Микки Мауса на глазах у детей

Олимпийский чемпион Уиггинс обматерил Диснейленд и Микки Мауса на глазах у детей
Другие / Велоспорт 0

Общественность Великобритании возмутилась поведением пятикратного олимпийского чемпиона сэра Брэдли Уиггинса. Экс-велогонщик опубликовал видео, на котором в присутствии семей с детьми ругается в парижском Диснейленде. Бывший спортсмен, в частности, называет Микки Мауса педофилом.

В Сети опубликованы два видеоролика с Уиггинсом. На одном из них он заявляет, что в Диснейленде «везде эти чёртовы дети». Значительная часть реплик олимпийского чемпиона состоит из мата.

Брэдли посетил парк развлечений в Париже между католическим Рождеством и Новым годом. В это время, по традиции, там особенно много туристов.

Уиггинс — пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе и победитель «Тур де Франс» 2012 года. Командор ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр с 2013 года. О завершении карьеры объявил 28 декабря 2016 года.

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