Российская фигуристка, получившая тяжёлые травмы на репетиции открытия ЮОИ, пришла в себя

На краудфандиноговой платформе Go Fund Me начался сбор средств для помощи российской фигуристке Ольге Севастьяновой, получившей травмы во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). 35-летняя спортсменка, проживающая в Германии, упала с высоты 4,5 метра на Vaudoise arena, получив тяжёлые травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



Инициатором сбора средств стала подруга 35-летней фигуристки Наталья Вульф.

«Хирурги боролись за жизнь Ольги три недели. Ольгу поместили в индуцированную кому, где она перенесла 2 тяжёлые операции на головном мозге, операцию на печени и операцию на сломанной правой руке. Операции были настолько сложными, что даже врачи просто надеялись на чудо. Хорошая новость в том, что Ольга — боец, и операция прошла успешно! После прошедших двух недель интенсивной терапии Ольга пришла в себя и медленно начала восстанавливается. Однако ей нужно опять будет изучить все простые вещи, такие как ходьба, движения тела, координация и т. д.

Ольге по-прежнему нужны текущие операции, лечение и реабилитация, чтобы снова встала на ноги, снова начала ходить и ухаживать за своими двумя детьми 8 и 5 лет. Я надеюсь собрать достаточно денег, чтобы покрыть лечение и связанные с этим расходы", — написала Вульф.

В настоящий момент уже собрано более € 31 тыс.