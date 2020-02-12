Российская шахматистка Костенюк победила Музычук в пятом туре турнира в Сент-Луисе
Россиянка Александра Костенюк взяла верх над украинкой Марией Музычук в пятом туре шахматного турнира в Сент-Луисе (США).
Костенюк играла белыми фигурами. Партия закончилась на 40-м ходу.
Россиянка Валентина Гунина победила Дронавалли Харику из Индии. Ещё одна представительница России Екатерина Лагно проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
В других партиях грузинка Нана Дзагнидзе уступила Хампи Конеру из Индии, а американка Ирина Круш – соотечественнице Кариссе Йип.
После пяти туров в активе Цзюй Вэньцзюнь и Костенюк по 3,5 очка. По 3 очка набрали Конеру и Дзагнидзе. Далее расположились Музычук, Харика и Лагно (по 2,5), Гунина (2), Круш (1,5) и Йип (1).
Шахматный турнир в Сент-Луисе проходит с 6 по 17 февраля.
Костенюк победила американку Йип в четвёртом туре турнира в Сент-Луисе
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
12:04
-
11:32
-
11:20
-
10:49
-
09:34
-
09:01
-
01:02
-
00:25
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
22:42
-
22:08
-
20:47
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:17
-
18:34
-
18:26
-
17:39
-
17:22
-
16:39
-
16:26
-
15:04
-
15:00
-
14:23
-
13:27
-
12:18
-
12:10
-
11:56
-
11:39
-
11:23
-
10:49
-
10:23
-
09:51
-
09:28
Партнерский контент