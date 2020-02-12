Российская шахматистка Костенюк победила Музычук в пятом туре турнира в Сент-Луисе

Россиянка Александра Костенюк взяла верх над украинкой Марией Музычук в пятом туре шахматного турнира в Сент-Луисе (США).

Костенюк играла белыми фигурами. Партия закончилась на 40-м ходу.

Россиянка Валентина Гунина победила Дронавалли Харику из Индии. Ещё одна представительница России Екатерина Лагно проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

В других партиях грузинка Нана Дзагнидзе уступила Хампи Конеру из Индии, а американка Ирина Круш – соотечественнице Кариссе Йип.

После пяти туров в активе Цзюй Вэньцзюнь и Костенюк по 3,5 очка. По 3 очка набрали Конеру и Дзагнидзе. Далее расположились Музычук, Харика и Лагно (по 2,5), Гунина (2), Круш (1,5) и Йип (1).

Шахматный турнир в Сент-Луисе проходит с 6 по 17 февраля.