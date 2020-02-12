Сотникова: в Европе меня везде принимают за свою

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как она путешествует по Европе.

«Куда ни приеду в Европу, везде принимают за свою. Помню, когда была в Италии, абсолютно все люди думали, что я местная, начинали диалог на итальянском языке.

Конечно, круто, когда ты русская, но принимают за границей за свою. Таких историй много было.

Аделина — это не только татарское имя, по истории моей бабушки дали его ей в Германии», — написала Сотникова в «Инстаграме».

Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014). Также спортсменка четыре раза побеждала на чемпионате России (2009, 2011, 2012 и 2014).

Фигуристка не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/2016. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России.

Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».