Сотникова: в Европе меня везде принимают за свою

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как она путешествует по Европе.
«Куда ни приеду в Европу, везде принимают за свою. Помню, когда была в Италии, абсолютно все люди думали, что я местная, начинали диалог на итальянском языке.
Конечно, круто, когда ты русская, но принимают за границей за свою. Таких историй много было.
Аделина — это не только татарское имя, по истории моей бабушки дали его ей в Германии», — написала Сотникова в «Инстаграме».
Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014). Также спортсменка четыре раза побеждала на чемпионате России (2009, 2011, 2012 и 2014).
Фигуристка не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/2016. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России.
Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».
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