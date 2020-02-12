Призёр ЧМ о бегуне Фсихе, уличённом в допинге: я его на минуту обгонял. Откуда он взялся?

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, чемпион Европы 2016 года в беге на 1500 м норвежец Филип Ингебригтсен прокомментировал допинговый скандал с чемпионом Европы 2019 года по кроссу шведским легкоатлетом Робелом Фсихой. Допинг-проба, взятая у 23-летнего спортсмена 25 ноября 2019 года, оказалась положительной.

«Я просмотрел результаты. В 2018 году я опережал его на минуту на дистанции 10 км на чемпионате Европы. В 2019-м уже он меня обогнал на минуту. Всё это случилось всего за один год. Мы спросили лидеров шведской сборной: „Откуда он взялся, что он сделал?“. Они ответили, что он отлично потренировался на высоте. Потом оказалось, что его вообще полтора года в Швеции не было», — цитирует Ингебригтсена NRK.

Фсиха переехал в Швецию из Эритреи в 2013 году.