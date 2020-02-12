Сизерон: Костомаров не видит во мне мужчину? Могу прислать ему очки
Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, ответил на критику олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Ранее россиянин назвал катание французской пары «голубым» и сказал, что Сизерон должен быть мужиком.
«Честно, мне нечего ответить. Если Роман не видит во мне мужчину, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант — можем прислать ему в подарок очки», — цитирует Сизерона «Спорт Бизнес Online».
Сизерон и Пападакис — серебряные призёры Олимпиады 2018 года, четырёхкратные чемпионы мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, пятикратные чемпионы Европы 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, победители финала Гран-при, пятикратные чемпионы Франции 2015-2019 годов.
Костомаров: российские танцоры постепенно пробивают непробиваемую французскую стену
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