Сизерон: Костомаров не видит во мне мужчину? Могу прислать ему очки

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, ответил на критику олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее россиянин назвал катание французской пары «голубым» и сказал, что Сизерон должен быть мужиком.

«Честно, мне нечего ответить. Если Роман не видит во мне мужчину, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант — можем прислать ему в подарок очки», — цитирует Сизерона «Спорт Бизнес Online».

Сизерон и Пападакис — серебряные призёры Олимпиады 2018 года, четырёхкратные чемпионы мира 2015, 2016, 2018 и 2019 годов, пятикратные чемпионы Европы 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, победители финала Гран-при, пятикратные чемпионы Франции 2015-2019 годов.