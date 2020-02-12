Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Ксения Столбова сообщила, что решила завершить карьеру.
«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры.
Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю «до встречи», — цитирует Столбову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
С конца лета 2018 года Ксения выступала в дуэте с Андреем Новосёловым. Ранее её партнером был Фёдор Климов.
Столбова также является серебряным призёром Олимпиады 2014 года (в личных соревнованиях), серебряным призёром ЧМ-2014, трёхкратным серебряным призёром чемпионата Европы (2014, 2015, 2018) и трёхкратной чемпионкой России (2014, 2015, 2017).
- 12 февраля 2020
-
15:14
-
14:12
-
12:36
-
12:27
-
12:04
-
11:32
-
11:20
-
10:49
-
09:34
-
09:01
-
01:02
-
00:25
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
22:42
-
22:08
-
20:47
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:17
-
18:34
-
18:26
-
17:39
-
17:22
-
16:39
-
16:26
-
15:04
-
15:00
-
14:23
-
13:27
-
12:18
-
12:10
-
11:56
-
11:39
-
11:23