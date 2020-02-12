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Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова заверши
Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Ксения Столбова сообщила, что решила завершить карьеру.

«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры.

Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю «до встречи», — цитирует Столбову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

С конца лета 2018 года Ксения выступала в дуэте с Андреем Новосёловым. Ранее её партнером был Фёдор Климов.

Столбова также является серебряным призёром Олимпиады 2014 года (в личных соревнованиях), серебряным призёром ЧМ-2014, трёхкратным серебряным призёром чемпионата Европы (2014, 2015, 2018) и трёхкратной чемпионкой России (2014, 2015, 2017).

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