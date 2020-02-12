Медведева задерживает обещанное объявление уже на час

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева, которая ранее анонсировала важное для неё объявление, пока ничего не сообщила.

В ожидании новостей поклонники спортсменки продолжают писать комментарии в социальных сетях.

Ранее Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно.

Уроженка Москвы также является двукратной чемпионкой Европы и России.